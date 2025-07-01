Бойцы ССО устроили засаду и ликвидировали группу россиян на границе

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Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Наши бойцы устроили засаду на вражескую разведывательную группу, пытавшуюся проникнуть на украинскую территорию.

"В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий РФ взят в плен. Теперь пленный благодарит украинских спецназовцев за оставшийся в живых", — говорится в сообщении.