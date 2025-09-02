16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 16:41

У Дії з'являться нотаріальні послуги

02 вересня 2025, 16:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 2026 році українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн – в застосунку Дія

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає RegioNews.

Від 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", – повідомив Федоров.

Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився у Дії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Федоров Михайло Дия послуги нотаріус
У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59
Українці зможуть розлучитися онлайн через Дію
14 серпня 2025, 19:39
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55
Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею
02 вересня 2025, 17:46
Поліцейські виявили у басейні 4-річного хлопчика, який загубився на курорті в Одеській області
02 вересня 2025, 17:32
Спробують повністю захопити Донеччину: РФ готується до осіннього наступу - ISW
02 вересня 2025, 17:25
На Донеччині БпЛА влучив у цивільне авто: троє людей поранені, серед поранених фельдшерка
02 вересня 2025, 17:23
У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
В Україну повернули жінку з дітьми, яких окупанти вивезли в РФ та забрали документи
02 вересня 2025, 16:56
На Київщині командир та заступник приховали самогубство військового, аби отримати 15 млн грн
02 вересня 2025, 16:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »