У Дії з'являться нотаріальні послуги
У 2026 році українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн – в застосунку Дія
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає RegioNews.
Від 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.
"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", – повідомив Федоров.
Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився у Дії.
