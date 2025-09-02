У Дії з'являться нотаріальні послуги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У 2026 році українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн – в застосунку Дія

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає RegioNews.

Від 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", – повідомив Федоров.

Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився у Дії.