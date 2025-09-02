09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 10:22

COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю

02 сентября 2025, 10:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) в Украине выявили 10 622 случая COVID-19 – это на 46% больше, чем неделей ранее. Также зафиксировано 14 смертей среди больных с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Несмотря на рост по сравнению с прошлым годом ситуация выглядит спокойнее: с 4 по 31 августа этого года зарегистрировано вдвое меньше случаев, чем за аналогичный период 2024 года – 22 627 против 45 500.

Минздрав предупреждает: из-за роста доли положительных тестов на SARS-CoV-2 среди респираторных заболеваний в ближайшие недели возможно дальнейшее увеличение заболеваемости.

Также в Украине подтверждены три случая инфицирования субвариантом NB.1.8.1 (Нимбус) и 125 случаев – XFG (Стратус). Пока нет признаков того, что новые подвиды штамма вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Как известно, на Ровенщине зафиксировали смерть 85-летней женщины, которая умерла от осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее во Львовской областной клинической инфекционной больнице скончался 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения на дому.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина болезнь COVID-19 больные штамм Stratus
Бесплатное тестирование на гепатит: в Украину поступило почти 2 млн тестов
01 сентября 2025, 12:36
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Полиция показала последствия российских обстрелов на Харьковщине
02 сентября 2025, 10:43
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами
02 сентября 2025, 09:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »