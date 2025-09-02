COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю

Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) в Украине выявили 10 622 случая COVID-19 – это на 46% больше, чем неделей ранее. Также зафиксировано 14 смертей среди больных с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Несмотря на рост по сравнению с прошлым годом ситуация выглядит спокойнее: с 4 по 31 августа этого года зарегистрировано вдвое меньше случаев, чем за аналогичный период 2024 года – 22 627 против 45 500.

Минздрав предупреждает: из-за роста доли положительных тестов на SARS-CoV-2 среди респираторных заболеваний в ближайшие недели возможно дальнейшее увеличение заболеваемости.

Также в Украине подтверждены три случая инфицирования субвариантом NB.1.8.1 (Нимбус) и 125 случаев – XFG (Стратус). Пока нет признаков того, что новые подвиды штамма вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Как известно, на Ровенщине зафиксировали смерть 85-летней женщины, которая умерла от осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее во Львовской областной клинической инфекционной больнице скончался 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения на дому.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.