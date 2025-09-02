COVID-19 в Україні: стрімке зростання і 14 смертей за тиждень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 до 31 серпня) в Україні виявили 10 622 випадки COVID-19 – це на 46% більше, ніж тижнем раніше. Також зафіксовано 14 смертей серед хворих із підтвердженим коронавірусом

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Попри зростання, у порівнянні з минулим роком ситуація виглядає спокійніше: з 4 по 31 серпня цього року зареєстровано вдвічі менше випадків, ніж за аналогічний період 2024 року – 22 627 проти 45 500.

МОЗ попереджає: через зростання частки позитивних тестів на SARS-CoV-2 серед респіраторних захворювань найближчими тижнями можливе подальше збільшення захворюваності.

Також в Україні підтверджено три випадки інфікування субваріантом NB.1.8.1 (Німбус) та 125 випадків – XFG (Стратус). Наразі немає ознак того, що нові підвиди штаму спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.

Як відомо, на Рівненщині зафіксували смерть 85-річної жінки, яка померла від ускладнень, спричинених COVID-19.

Раніше у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на COVID-19. Чоловіка госпіталізували у важкому стані після тижня лікування вдома.

Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.