Українська співачка нині мешкає у США, де працює над новим іспаномовним альбомом та кроскультурними проєктами

Про це повідомляють у ЗМІ, передає RegioNews.

Артистка залишила Україну після гучного мовного скандалу, що розгорівся через її висловлювання на концерті в Маямі. Тоді вона заявила, що їй байдуже, якою мовою говорити, після чого перейшла на російську.

Реакція в Україні була миттєвою. У соціальних мережах висловлювали обурення, адже співачка виконала низку своїх російськомовних пісень, зокрема "Красное вино" та "Это моя ночь", хоча раніше презентувала їх українською. Публіка вважала, що такий вибір у час війни суперечить очікуванням щодо артистів, які представляють Україну за кордоном.

Ювелірний бренд "Золотий Вік", амбасадоркою якого була Каменських, оголосив про дострокове припинення співпраці. У компанії наголосили, що діють відповідно до власних принципів і вже готують нову рекламну кампанію. Обличчя співачки прибрали з офіційних сторінок бренду, а ця історія стала прикладом того, як одне висловлювання може вплинути на професійну діяльність.

У відповідь команда Каменських подякувала бренду за співпрацю та повідомила, що співачка зосереджується на нових творчих ідеях. У своєму Instagram вона написала, що її позиція завжди ґрунтується на любові, яку вона називає "силою добра".

