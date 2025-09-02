08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 10:06

Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу

02 вересня 2025, 10:06
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська співачка нині мешкає у США, де працює над новим іспаномовним альбомом та кроскультурними проєктами

Про це повідомляють у ЗМІ, передає RegioNews.

Артистка залишила Україну після гучного мовного скандалу, що розгорівся через її висловлювання на концерті в Маямі. Тоді вона заявила, що їй байдуже, якою мовою говорити, після чого перейшла на російську.

Реакція в Україні була миттєвою. У соціальних мережах висловлювали обурення, адже співачка виконала низку своїх російськомовних пісень, зокрема "Красное вино" та "Это моя ночь", хоча раніше презентувала їх українською. Публіка вважала, що такий вибір у час війни суперечить очікуванням щодо артистів, які представляють Україну за кордоном.

Ювелірний бренд "Золотий Вік", амбасадоркою якого була Каменських, оголосив про дострокове припинення співпраці. У компанії наголосили, що діють відповідно до власних принципів і вже готують нову рекламну кампанію. Обличчя співачки прибрали з офіційних сторінок бренду, а ця історія стала прикладом того, як одне висловлювання може вплинути на професійну діяльність.

У відповідь команда Каменських подякувала бренду за співпрацю та повідомила, що співачка зосереджується на нових творчих ідеях. У своєму Instagram вона написала, що її позиція завжди ґрунтується на любові, яку вона називає "силою добра".

Раніше повідомлялося, у Потапа та Насті Каменських може бути син, який, за словами телеведучого Євгена Фешака, проживає в Іспанії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Настя Каменских скандал шоу-бизнес мовний скандал концерт Майамі пісня співачка
"Не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи": Тіна Кароль розповіла, на кого вчиться її син
02 вересня 2025, 03:50
Ресторатор Євген Клопотенко знайшов дівчину
02 вересня 2025, 03:30
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Дніпропетровщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон
02 вересня 2025, 10:18
Аналітики відзначають зміни на Запорізькому напрямку, – ISW
02 вересня 2025, 09:54
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
02 вересня 2025, 09:38
У серпні в Україні розмінували майже 6 тисяч гектарів звільнених територій
02 вересня 2025, 09:25
Розкрадання 23 тонн нафти: на Сумщині затримали фігуранта, який переховувався роками
02 вересня 2025, 09:13
Забув ключі – підпалив скутер: у Києві затримали 39-річного чоловіка
02 вересня 2025, 09:07
У Полтаві в річці Ворскла знайшли тіло чоловіка
02 вересня 2025, 08:57
Антикорупційна операція на Сумщині: підозру отримав колишній мер
02 вересня 2025, 08:45
На Чернігівщині знищили бойові частини збитих ударних дронів
02 вересня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »