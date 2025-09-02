08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
02 вересня 2025, 08:31

Росіяни вночі запустили по Україні 150 дронів: є влучання на 30 локаціях

02 вересня 2025, 08:31
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку дронів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 08:00 сили ППО знищили та подавили 120 ворожих дронів Shahed та інших типів на півночі, півдні, сході й у центрі України.

Водночас зафіксовано влучання 30 ударних дронів у дев’яти місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на п’яти локаціях.

Нагадаєво, внаслідок атаки ворожих безпілотників вночі 2 вересня у Білій Церкві на Київщині зруйновані ангари та будівля підприємства. Загинув чоловік, його тіло виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

