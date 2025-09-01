19:33  01 сентября
Украинские школьники будут изучать новый обязательный предмет о финансовой грамотности
У Дии появился искусственный интеллект
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 18:15

Украинские школьники будут изучать новый обязательный предмет о финансовой грамотности

01 сентября 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою

Восьмиклассники Новой украинской школы начнут изучать новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". К разработке материалов приобщили Национальный банк Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, в 2025/2026 учебном году в школах начинают преподавать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Дисциплину будут изучать около 400 тысяч учащихся, половине из которых будут преподавать по программе НБУ.

С 2026 этот предмет будет и в 9 классе. Так, финансовые знания ежегодно будут овладевать 800 тысячами школьников.

"Учащиеся научатся понимать основы управления финансами, ответственно относиться к собственным деньгам, лучше ориентироваться в современной экономике, а также формировать предпринимательское мышление и навыки командной работы", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней школы. Его цель – постепенный переход от 11-летней школы и синхронизация с образовательными стандартами Европы.

