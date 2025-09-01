17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 18:15

Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність

01 вересня 2025, 18:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Восьмикласники Нової української школи почнуть вивчати новий обов’язковий предмет "Підприємництво і фінансова грамотність". До розробки матеріалів долучили Національний банк України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, у 2025/2026 навчальному році у школах починають викладати предмета "Підприємництво і фінансова грамотність".

Дисципліну вивчатимуть близько 400 тисяч учнів, половині з яких викладатимуть за програмою НБУ.

З 2026-го цей предмет буде і в 9 класі. Так, фінансові знання щороку опановуватимуть 800 тисяч школярів.

"Учні навчаться розуміти основи управління фінансами, відповідально ставитися до власних грошей, краще орієнтуватися в сучасній економіці, а також формувати підприємницьке мислення та навички командної роботи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні стартував експериментальний проєкт із запровадження 12-річної школи. Його мета – поступовий перехід від 11-річної школи та синхронізація з освітніми стандартами країн Європи.

