Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Восьмикласники Нової української школи почнуть вивчати новий обов’язковий предмет "Підприємництво і фінансова грамотність". До розробки матеріалів долучили Національний банк України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, у 2025/2026 навчальному році у школах починають викладати предмета "Підприємництво і фінансова грамотність".

Дисципліну вивчатимуть близько 400 тисяч учнів, половині з яких викладатимуть за програмою НБУ.

З 2026-го цей предмет буде і в 9 класі. Так, фінансові знання щороку опановуватимуть 800 тисяч школярів.

"Учні навчаться розуміти основи управління фінансами, відповідально ставитися до власних грошей, краще орієнтуватися в сучасній економіці, а також формувати підприємницьке мислення та навички командної роботи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні стартував експериментальний проєкт із запровадження 12-річної школи. Його мета – поступовий перехід від 11-річної школи та синхронізація з освітніми стандартами країн Європи.