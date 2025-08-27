"Новая почта" изменила правила доставки в США

фото: Новая почта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

Как сообщили в компании, с 29 августа 2025 года указом Президента США упразднен льготный беспошлинный порог в размере 800 долларов США (так называемый "de minimis"). Ранее этот порог применялся при импорте в США товаров для личного пользования, а также любых товаров, приобретенных за границей в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах.

Согласно новым правилам, все международные отправления, импортируемые в США, будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов независимо от их стоимости.

В компании говорят, что это может привести к увеличению времени таможенного оформления и появлению дополнительных расходов для получателей в США.

Размер таможенной пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.

Напомним, "Новая почта" сократит почти 3 тысячи работников до конца 2025 года. На сегодня компания имеет более 12 тыс. отделений, 27 тыс. почтоматов и ежемесячно обслуживает более 11 млн клиентов.