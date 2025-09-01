У Дії з’явився штучний інтелект

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI.

"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку", – повідомив Федоров.

Штучний інтелект буде надавати послуги, розповідати про послуги, а також допоможе підібрати необхідну послугу.

Раніше ми писали про те, скільки українців користуються застосунком Дія. Станом на початок серпня 2025 року застосунком уже користуються майже 23 млн наших співгромадян.