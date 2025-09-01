14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 16:22

Відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми

01 вересня 2025, 16:22
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
У Верховній Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт №13634-1, що стосується відстрочки від мобілізації для студентів, учнів та викладачів

Про це йдеться в альтернативному законопроєкту Верховної Ради, передає RegioNews.

Його ініціатором став народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук. Документ пропонує змінити правила, які визначають, хто саме має право на відтермінування призову під час мобілізації.

Згідно з новими пропозиціями, відстрочку зможуть отримати лише ті здобувачі освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і в межах встановленого строку освітньої програми. Якщо студент перевищує цей термін через академвідпустку, повторні перездачі чи відрахування-поновлення, право на відстрочку він втрачає. Виняток становитимуть учні, які вперше здобувають вищий рівень освіти.

Право на відстрочку також матимуть науковці та педагоги, що працюють у закладах освіти щонайменше на 0,75 ставки. Йдеться про наукових і науково-педагогічних працівників з науковим ступенем, а також педагогічних працівників у школах, коледжах та університетах. Законопроєкт уточнює ці категорії, оскільки нинішня редакція закону не враховує частину викладачів без наукового ступеня, які виконують важливу роль у навчальному процесі.

Автор документу пояснює, що останнім часом зросла кількість військовозобов’язаних чоловіків, які вступають до закладів освіти після 25 років, часто з метою уникнення мобілізації. Така тенденція, за його словами, свідчить про потребу у більш чіткому врегулюванні питання.

Таким чином, законопроєкт №13634-1 має на меті усунути прогалини в законодавстві та забезпечити баланс між потребами армії й необхідністю зберегти освітній та науковий потенціал країни. Його розгляд у парламенті стане наступним етапом дискусії щодо правил відстрочки під час мобілізації.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині правоохоронці викрили директора коледжу, який організував схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, він отримав 2 тисячі доларів від чоловіка призовного віку за довідку про відстрочку.

