Про це повідомляє Верховна Рада України, передає RegioNews.

Його мета – поступовий перехід від 11-річної школи та синхронізація з освітніми стандартами країн Європи.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що 12-річне навчання вже є нормою у більшості європейських країн та США, тоді як в Україні, Білорусі та Росії досі діє 11-річна система. За його словами, новий формат дозволить європейським закладам визнавати українські шкільні атестати.

Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний. Академічний фокусує увагу на теоретичній підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а професійний поєднує середню освіту з набуттям практичних навичок для майбутньої роботи за обраним фахом. Учні зможуть обирати профіль відповідно до власних здібностей і інтересів, наприклад гуманітарний чи природничий.

За планами, нова профільна школа дозволить школярам краще підготуватися до вступу у виші, зменшить потребу у "вирівнюванні" знань на першому курсі та з часом може скоротити термін бакалаврату з чотирьох до трьох років. Профільне навчання буде поступово впроваджуватися у академічних і професійних ліцеях, а повна реалізація системи запланована на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, новий навчальний рік у Запорізькій області розпочнеться в умовах підвищених ризиків, серед основних проблем – безпека дітей та дефіцит педагогів. Також наголошувалося, що майже половина школярів регіону змушена навчатися дистанційно.