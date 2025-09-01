14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 15:35

В Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження 12-річної школи

01 вересня 2025, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

З 1 вересня стартує експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи шкільної освіти

Про це повідомляє Верховна Рада України, передає RegioNews.

Його мета – поступовий перехід від 11-річної школи та синхронізація з освітніми стандартами країн Європи.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що 12-річне навчання вже є нормою у більшості європейських країн та США, тоді як в Україні, Білорусі та Росії досі діє 11-річна система. За його словами, новий формат дозволить європейським закладам визнавати українські шкільні атестати.

Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний. Академічний фокусує увагу на теоретичній підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а професійний поєднує середню освіту з набуттям практичних навичок для майбутньої роботи за обраним фахом. Учні зможуть обирати профіль відповідно до власних здібностей і інтересів, наприклад гуманітарний чи природничий.

За планами, нова профільна школа дозволить школярам краще підготуватися до вступу у виші, зменшить потребу у "вирівнюванні" знань на першому курсі та з часом може скоротити термін бакалаврату з чотирьох до трьох років. Профільне навчання буде поступово впроваджуватися у академічних і професійних ліцеях, а повна реалізація системи запланована на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, новий навчальний рік у Запорізькій області розпочнеться в умовах підвищених ризиків, серед основних проблем – безпека дітей та дефіцит педагогів. Також наголошувалося, що майже половина школярів регіону змушена навчатися дистанційно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна школа реформа Верховна Рада освіта навчання 12-річна школа
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Організована злочинна група незаконно видобула піску на 76 млн грн: справу передали до суду
01 вересня 2025, 12:45
Безкоштовне тестування на гепатит: в Україну надійшли майже 2 млн тестів
01 вересня 2025, 12:36
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі виявили тіло чоловіка без ознак життя в річці Дніпро
01 вересня 2025, 17:14
У Дії з’явився штучний інтелект
01 вересня 2025, 17:06
На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями
01 вересня 2025, 16:59
Армія рф збільшила кількість ударів КАБами по Україні
01 вересня 2025, 16:58
На Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів
01 вересня 2025, 16:39
Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми
01 вересня 2025, 16:22
Росіяни атакували працівників ДТЕК на Дніпропетровщині
01 вересня 2025, 16:19
"Формально" стати на військовий облік: на Житомирщині викрили масштабну схему для ухилянтів
01 вересня 2025, 16:17
У столиці загинув чоловік, який отримав удар струмом на даху електропоїзда
01 вересня 2025, 16:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »