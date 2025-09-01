Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки, які працювали над коригуванням повітряних ударів по Україні

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, їхнім основним завданням було виявлення об’єктів Сил оборони та передача координат окупантам для планування нових атак. Також вони збирали інформацію про наслідки попередніх обстрілів цивільної інфраструктури, щоб російські війська могли завдавати повторних ударів.

Оперативники СБУ встановили, що затримані діяли окремо, однак підпорядковувалися одному куратору з боку ГРУ. Його особу вдалося ідентифікувати кіберфахівцям української спецслужби. Для збору розвідданих агенти виходили на місцевість, фотографували об’єкти та фіксували їхні координати.

Вони передавали координати військових і цивільних об’єктів

У Києві затримали 31-річного уродженця Мелітополя, який після окупації міста був завербований російською розвідкою та направлений до столиці. Він збирав дані про ремонтні бази військової техніки та відстежував скупчення людей біля центрів комплектування, які ворог планував обстріляти. В Одесі правоохоронці викрили колишню військову, яка після звільнення зі служби погодилася співпрацювати з росіянами. Жінка передавала координати розташування морської охорони, прикордонників та підрозділів Нацгвардії. Водночас, за даними слідства, обіцяної винагороди від кураторів вона так і не отримала.

Слідчі СБУ оголосили обом затриманим підозру за статтею 111, частина 2 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на Харківщині судили місцевого жителя, який під час окупації співпрацював з російськими військовими. Він передавав окупантам інформацію про сусідів, які були проти загарбників.