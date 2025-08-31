14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 16:34

Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО

31 августа 2025, 16:34
Фото: местные СМИ
В небе работают системы противовоздушной обороны

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Местные СМИ отмечают, что над городом и окрестностями можно было наблюдать активную работу ПВО, в частности в районах вблизи Днепра. Мониторинговые каналы также информировали о возможном перемещении пяти беспилотников-камикадзе в направлении Днепра.

По состоянию на 16:30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области, в частности в Днепровском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. Сигналы тревоги также зафиксированы в Запорожской и Донецкой областях.

Местные службы призывают жителей соблюдать правила безопасности и находиться в защищенных помещениях до окончания воздушной тревоги. Информация о последствиях и масштабах событий уточняется.

Напомним, в результате ночной атаки дронами на Одесскую область без света остались более 29 тысяч абонентов. Тогда была повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксирован один пострадавший.

