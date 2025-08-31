14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 18:07

Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків

31 серпня 2025, 18:07
Фото: ілюстративне
Бійці спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" продовжують системні операції з нейтралізації об’єктів протиповітряної оборони російських військ у Криму

Про це повідомляє ГУР МО України, передає RegioNews.

За останніми даними, спецпідрозділ знищив кілька стратегічно важливих об'єктів. Серед них радіолокаційна станція "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполі, бойова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП із складу ЗРК С-400.

Подібні удари мають на меті знизити бойові можливості противника та обмежити ефективність його систем ППО у регіоні. Це також створює додаткові складнощі для російських військ у забезпеченні контролю над повітряним простором півострова.

Спецпідрозділ "Примари" продовжує операції у межах плану демілітаризації тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, українські розвідники продовжують точкові удари по ключових об'єктах противника на півострові. Під час останньої операції вони вивели з ладу важливий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму.

