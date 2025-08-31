14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 14:09

В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей

31 августа 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В первый день осени ожидается жаркая погода с отдельными осадками и грозами

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

По данным синоптиков, в южных областях, а также днем в центральных, восточных и Сумской области возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

В некоторых регионах температура достигнет +37°

Температурные показатели останутся высокими. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 13-18°, на юге воздух не остынет ниже 21°. Днем температура поднимется до 26-31°, в восточных регионах ожидается жара 30-34°. Местами синоптики предупреждают о повышении до 35-37°, что может создавать риски для здоровья при пребывании на открытом солнце.

В Киевской области погода будет сухой и солнечной. Осадков в течение суток не прогнозируется, облачность будет переменной. Ветер северо-восточный, до 10 м/с. Ночью температура в области составит 13-18°, днем поднимется до 26-31°. В столице ночью ожидают 16-18°, днем около 30°.

Напомним, в течение последнего дня августа в Украине сохранится теплая и солнечная погода. На большей части территории будет без осадков, а на западе местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина погода общество 1 сентября дождь гроза Жара
Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска
31 августа 2025, 13:01
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа 2025, 10:02
Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах
31 августа 2025, 09:08
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
31 августа 2025, 18:51
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
31 августа 2025, 18:07
Враг продвинулся в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState
31 августа 2025, 17:43
Стало известно, когда и где состоится прощание с Андреем Парубием во Львове
31 августа 2025, 17:19
Российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, - Берлинская
31 августа 2025, 16:48
Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО
31 августа 2025, 16:34
Война за идентичность: убийство Парубия как символ борьбы за украинство
31 августа 2025, 15:30
В Китае стартовал саммит ШОС: кого из лидеров уже заметили и что обсуждают
31 августа 2025, 15:02
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »