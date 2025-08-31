Фото: иллюстративное

В первый день осени ожидается жаркая погода с отдельными осадками и грозами

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

По данным синоптиков, в южных областях, а также днем в центральных, восточных и Сумской области возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

В некоторых регионах температура достигнет +37°

Температурные показатели останутся высокими. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 13-18°, на юге воздух не остынет ниже 21°. Днем температура поднимется до 26-31°, в восточных регионах ожидается жара 30-34°. Местами синоптики предупреждают о повышении до 35-37°, что может создавать риски для здоровья при пребывании на открытом солнце.

В Киевской области погода будет сухой и солнечной. Осадков в течение суток не прогнозируется, облачность будет переменной. Ветер северо-восточный, до 10 м/с. Ночью температура в области составит 13-18°, днем поднимется до 26-31°. В столице ночью ожидают 16-18°, днем около 30°.

Напомним, в течение последнего дня августа в Украине сохранится теплая и солнечная погода. На большей части территории будет без осадков, а на западе местами пройдут кратковременные дожди и грозы.