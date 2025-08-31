14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2025, 16:48

Російські війська можуть незабаром розпочати масштабний наступ, - Берлінська

31 серпня 2025, 16:48
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Волонтерка закликає українців зберігати спокій та активніше підтримувати фронт у найближчі тижні

Про це повідомила волонтерка в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

За її словами, російські війська можуть незабаром розпочати масштабний наступ, і зараз особливо важливо допомагати на Донецькому напрямку, передавати необхідне спорядження та ресурси.

Окрім фізичної підтримки, вона підкреслює роль інформаційної боротьби. Українці повинні активно поширювати правду про війну у соцмережах, спілкуватися із західними журналістами та розповідати реальні історії людей, які постраждали від російського терору.

Мета цих дій, за її словами, - донести до міжнародної спільноти просте повідомлення: Путін зупиниться тільки там, де його зупинить український опір і підтримка світу. Волонтерка наголошує, що відсутність активної допомоги може мати наслідки не лише для України, а й для інших країн, які опиняться під загрозою у разі падіння держави.

Нагадаємо, над Дніпром були зафіксовані вибухи та активна робота систем протиповітряної оборони. За даними очевидців і моніторингових каналів, до міста могли наближатися кілька безпілотників-камікадзе.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
волонтер Україна Донбас наступ фронт РФ Донецька область
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
31 серпня 2025, 14:09
Черги на кордоні з Словаччиною: українцям радять обирати інші пункти пропуску
31 серпня 2025, 13:01
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
31 серпня 2025, 10:02
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків
31 серпня 2025, 18:07
Ворог просунувся на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState
31 серпня 2025, 17:43
Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм у Львові
31 серпня 2025, 17:19
Дніпро атакують "Шахеди": лунають вибухи, у місті працює ППО
31 серпня 2025, 16:34
Війна за ідентичність: убивство Парубія як символ боротьби за українство
31 серпня 2025, 15:30
У Китаї стартував саміт ШОС: кого з лідерів вже помітили та що обговорюють
31 серпня 2025, 15:02
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
31 серпня 2025, 14:09
У Львові власниця квартири самовільно добудувала поверх у багатоповерхівці
31 серпня 2025, 13:36
Черги на кордоні з Словаччиною: українцям радять обирати інші пункти пропуску
31 серпня 2025, 13:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »