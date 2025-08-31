Фото: ілюстративне

Про це повідомила волонтерка в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

За її словами, російські війська можуть незабаром розпочати масштабний наступ, і зараз особливо важливо допомагати на Донецькому напрямку, передавати необхідне спорядження та ресурси.

Окрім фізичної підтримки, вона підкреслює роль інформаційної боротьби. Українці повинні активно поширювати правду про війну у соцмережах, спілкуватися із західними журналістами та розповідати реальні історії людей, які постраждали від російського терору.

Мета цих дій, за її словами, - донести до міжнародної спільноти просте повідомлення: Путін зупиниться тільки там, де його зупинить український опір і підтримка світу. Волонтерка наголошує, що відсутність активної допомоги може мати наслідки не лише для України, а й для інших країн, які опиняться під загрозою у разі падіння держави.

Нагадаємо, над Дніпром були зафіксовані вибухи та активна робота систем протиповітряної оборони. За даними очевидців і моніторингових каналів, до міста могли наближатися кілька безпілотників-камікадзе.