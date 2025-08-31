Фото: ілюстративне

У перший день осені очікується спекотна погода з окремими опадами та грозами

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За даними синоптиків, у південних областях, а також вдень у центральних, східних та на Сумщині можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території суттєвих опадів не прогнозують. Вітер здебільшого північно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

У деяких регіонах температура сягне +37°

Температурні показники залишатимуться високими. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 13-18°, на півдні повітря не охолоне нижче 21°. Удень температура підніметься до 26-31°, у східних регіонах очікується спека 30-34°. Місцями синоптики попереджають про підвищення до 35-37°, що може створювати ризики для здоров'я під час перебування на відкритому сонці.

На Київщині погода буде сухою та сонячною. Опадів упродовж доби не прогнозується, хмарність буде змінною. Вітер північно-східний, до 10 м/с. Уночі температура в області становитиме 13-18°, вдень підніметься до 26-31°. У столиці вночі очікують 16-18°, удень близько 30°.

Нагадаємо, протягом останнього дня серпня в Україні зберігатиметься тепла і сонячна погода. На більшій частині території буде без опадів, а на заході місцями проходитимуть короткочасні дощі та грози.