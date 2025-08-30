10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 серпня 2025, 11:12

Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи в РФ

30 серпня 2025, 11:12
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Сили оборони України в ніч на 30 серпня завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах – Краснодарському та Сизранському

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Так, "Краснодарський НПЗ", розташований у Краснодарському краї Росії. Завод переробляє близько 3 млн тонн нафтопродуктів щорічно. Зокрема виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо для забезпечення збройних сил РФ. Після удару на об'єкті зафіксовано кілька вибухів та масштабну пожежу.

Окрім того, вдруге уражено "Цизранський НПЗ" у Самарській області. Підприємство має річну потужність 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизпаливо, авіаційний газ, мазут та бітум. Після атаки на території заводу спостерігається пожежа, тривають роботи з її ліквідації.

Сили оборони продовжують операції зі зниження наступального потенціалу російських військ і ускладнення логістики постачання пального до бойових частин окупантів, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці стратегічних об'єктів російської армії. Серед них – Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Раніше повідомлялося, що українські військові уразили російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу окупованого Криму.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
