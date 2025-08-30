Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи в РФ

Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України в ніч на 30 серпня завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах – Краснодарському та Сизранському

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Так, "Краснодарський НПЗ", розташований у Краснодарському краї Росії. Завод переробляє близько 3 млн тонн нафтопродуктів щорічно. Зокрема виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо для забезпечення збройних сил РФ. Після удару на об'єкті зафіксовано кілька вибухів та масштабну пожежу.

Окрім того, вдруге уражено "Цизранський НПЗ" у Самарській області. Підприємство має річну потужність 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизпаливо, авіаційний газ, мазут та бітум. Після атаки на території заводу спостерігається пожежа, тривають роботи з її ліквідації.

Сили оборони продовжують операції зі зниження наступального потенціалу російських військ і ускладнення логістики постачання пального до бойових частин окупантів, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці стратегічних об'єктів російської армії. Серед них – Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Раніше повідомлялося, що українські військові уразили російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу окупованого Криму.