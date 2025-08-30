Масована атака РФ: вибухи лунали по всій Україні

Колаж РБК-Україна

У ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах

Про це інформує RegioNews.

Перші безпілотники типу "Шахед" були зафіксовані ще ввечері 29 червня в Сумській області. Згодом їхню присутність підтверджували в Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

З настанням ночі атака посилилася – повітряні тривоги пролунали по всій Україні. Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Луцьку, Чернігові, Івано-Франківську та Львівській області.

Близько 03:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски крилатих ракет типу "Калібр" із району Новоросійська. Основними напрямками атаки стали Дніпро та Запоріжжя. Місцева влада повідомляла про щонайменше одну ракету, що летіла у бік Запоріжжя.

Близько 04:57 зафіксовано нові пуски крилатих ракет з півночі, через Сумську область. Вони прямували в напрямку Дніпра, Павлограда та західних регіонів.

Наслідки атаки наразі уточнюються. Офіційна інформація про руйнування та постраждалих оновлюється.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 29 серпня атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена будівля. Після цього виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя.