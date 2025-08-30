22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 серпня 2025, 01:00

Українським фермерам буде компенсація від держави: кого торкнеться

30 серпня 2025, 01:00
Ілюстративне фото
Українські аграрії, які побудували або реконструювали тваринницькі ферми, до кінця 2026 року отримають компенсації від держави. Це буде відшкодування коштів за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників"

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2025 році аграрії, які займаються скотарством, отримають компенсацію 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження.

Це може бути відшкодування за об’єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися не раніше 24 лютого 2022 року та які прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року.

Приймати заявки будуть після того, як у Державному аграрному реєстрі опублікують відповідне оголошення. Закінчення прийому заявок буде 20 жовтня 2025 року. Розглядати документи будуть до 5 грудня цього року.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки розробляють механізм нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ на 2026 рік. За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, у формі грантів з'явиться допомога для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 мільйонів гривень щороку.

аграрії Мінекономіки компенсація
27 серпня 2025
07 серпня 2025
