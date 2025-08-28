Фото: иллюстративное

При поддержке Харьковской ОВА Харьковская областная служба занятости продолжает активную работу по восстановлению экономической и социальной жизни города

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

В этом году ее услугами воспользовались 8 203 жителя Харькова, из которых 2 762 смогли трудоустроиться на постоянные рабочие места.

При содействии Харьковской ОВА работодатели города также получают финансовую поддержку. 421 предприятие получило 23,4 млн гривен компенсаций и возмещений, что позволило трудоустроить 924 работника из числа внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий.

Дополнительно 19 млн гривен выделено ведущим предприятиям в качестве помощи по частичной безработице. Общая сумма компенсаций и помощи для работодателей на сегодня составляет 42,4 млн гривен. Это позволило поддержать работу предприятий, создать новые рабочие места и сохранить работу для 1 411 харьковчан.

Ранее сообщалось, безработные в Харькове привлекаются к ликвидации последствий обстрелов. Это позволяет им работать и одновременно приобретать новые профессиональные навыки.