14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 17:49

Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан

28 августа 2025, 17:49
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

При поддержке Харьковской ОВА Харьковская областная служба занятости продолжает активную работу по восстановлению экономической и социальной жизни города

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

В этом году ее услугами воспользовались 8 203 жителя Харькова, из которых 2 762 смогли трудоустроиться на постоянные рабочие места.

При содействии Харьковской ОВА работодатели города также получают финансовую поддержку. 421 предприятие получило 23,4 млн гривен компенсаций и возмещений, что позволило трудоустроить 924 работника из числа внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий.

Дополнительно 19 млн гривен выделено ведущим предприятиям в качестве помощи по частичной безработице. Общая сумма компенсаций и помощи для работодателей на сегодня составляет 42,4 млн гривен. Это позволило поддержать работу предприятий, создать новые рабочие места и сохранить работу для 1 411 харьковчан.

Ранее сообщалось, безработные в Харькове привлекаются к ликвидации последствий обстрелов. Это позволяет им работать и одновременно приобретать новые профессиональные навыки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская ОВА работа рабочие места компенсация гранты поддержка предприятие
При поддержке ОВА безработные помогают ликвидировать последствия обстрелов в Харькове
28 августа 2025, 16:36
Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой
28 августа 2025, 15:09
На Харьковщине обсудят бронирование кадров и господдержку бизнеса
28 августа 2025, 14:24
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55
С 1 сентября изменятся правила начисления пенсий: ПФУ и Киберполиция предупреждают о фейках
28 августа 2025, 17:36
В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля
28 августа 2025, 17:22
В Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК
28 августа 2025, 17:05
В Черкасской области столкнулись авто и грузовик, есть погибший и травмированный
28 августа 2025, 16:50
При поддержке ОВА безработные помогают ликвидировать последствия обстрелов в Харькове
28 августа 2025, 16:36
В Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен
28 августа 2025, 16:29
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева
28 августа 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »