Фото: ілюстративне

Законопроєкт пропонує посилити покарання за образи, погрози та насильство щодо військовослужбовців, встановивши конкретні строки ув’язнення та штрафи

Про це йдеться у проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України Урядового порталу, передає RegioNews.

Цивільні особи в Україні можуть отримати до п’яти років ув’язнення за образи або погрози вбивством військовослужбовцям. Такі зміни пропонує законопроєкт, який комітет Верховної Ради рекомендує прийняти. Документ передбачає вдосконалення відповідальності за дії, що принижують честь та гідність військових.

Законопроєкт передбачає нові покарання для цивільних

Зокрема, за образи або приниження гідності пропонують штраф до 68 тисяч гривень, громадські роботи тривалістю 120–140 годин або обмеження волі на строк від одного до трьох років. Погрози вбивством або застосування насильства передбачають більш суворе покарання - від трьох до п’яти років ув’язнення.

Якщо особа завдала тяжкі тілесні ушкодження військовому, законопроєкт пропонує карати від п’яти до восьми років тюрми. Повторні дії або напади, здійснені групою осіб, можуть призвести до покарання строком до 12 років.

У парламенті зазначають, що мета ініціативи - підвищити рівень захисту військовослужбовців та запобігти проявам насильства або приниження їхньої гідності. Водночас законопроєкт передбачає чіткі межі відповідальності, щоб уникнути надмірного покарання за окремі правопорушення.

Раніше повідомлялося, Україна готується до масштабної реформи соціальних виплат. З 1 січня 2026 року запровадять єдиний вид державної підтримки – базову соціальну допомогу.