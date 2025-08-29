Фото: Instagram/yuriynikitin

Старша донька Юрія Нікітіна перебуває у Нью-Йорку, де поєднує навчання в університеті з розвитком музичної кар’єри

Про це він розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про життя та навчання своєї старшої доньки Поліни, яка народилася у шлюбі з артисткою Ольгою Горбачовою. Дівчина зараз перебуває у США разом із мамою та молодшою сестрою.

20-річна Поліна навчається у Нью-Йорку, у приватному університеті New School. Паралельно з навчанням вона розвиває музичну кар’єру, працюючи над власними творчими проєктами на міжнародному ринку. Юрій Нікітін зазначив, що донька будує свою діяльність у сфері музики на одному з найконкурентніших ринків світу.

Поліна Нікітіна живе у Нью-Йорку

Окрім музики, Поліна займається самостійною роботою над розвитком англійської мови та розробила власну методику для вдосконалення розмовних навичок. За словами продюсера, цей підхід спрямований на творців, які планують кар’єру за кордоном і прагнуть швидко покращити мовні навички.

Нагадаємо, у липні цього року Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіном. Попри розрив, артистка розповідала, що вони продовжують разом виховувати доньок.

