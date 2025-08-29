07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
01:55  29 августа
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 08:22

Отца-одиночку мобилизовали, а детей оставили на обочине: история из Запорожской области

29 августа 2025, 08:22
Скриншот с видео
Семья Владимира Страхова из Запорожской области оказалась в сложной ситуации из-за мобилизации мужчины. Семилетние близнецы Станислав и Александра больше месяца не видели своего отца и сейчас живут у его сестры Оксаны

Об этом говорится в репортаже Суспильне Запорожья, передает RegioNews.

По словам Оксаны, мужчина возвращался с детьми из-за границы, однако не успел добраться до места назначения – его остановили, проверили документы и забрали, а детей высадили прямо на улице.

"Он позвонил около 23 вечера и сказал, что его забрали, а детей оставили одних. Я сразу поехала их забирать", – рассказала женщина.

Мать детей покинула семью, когда Станиславу и Александре было по два года, поэтому Владимир сам воспитывал близнецов. Ранее семья проживала на оккупированной территории Пологовского района, но из-за давления российских военных мужчина был вынужден уехать за границу с детьми.

Оксана и Владимир уже начали оформление документов: развод с матерью, лишение ее родительских прав и предоставление мужу статуса отца-одиночки. Мать согласилась на это.

Владимир проходит базовую военную подготовку, а Оксана оформила временную заботу над детьми.

Адвокат Антонина Шостак отмечает, что права несовершеннолетних детей должны быть приоритетом. Она отмечает, что в случае обычной проверки документов Владимиру могли бы выписать повестку и предоставить время на оформление вместо того, чтобы оставлять детей без присмотра.

По словам юристов, если суд признает наличие оснований для увольнения Владимира со службы из-за содержания несовершеннолетних детей, это может произойти в течение 6-12 месяцев.

Напомним, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого.

Как известно, 25 августа в Ужгороде мужчину задержала группа неизвестных в масках и усадила в авто. В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

