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04 июля 2025, 16:00

Известный блогер раскрыл имя сына Леси Никитюк - подробности, которые звезда не комментирует

04 июля 2025, 16:00
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фото: Instagram/Леся Никитюк
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Информация про имя сына Леси Никитюк снова вызвала волну заинтересованности в сети

Об этом сообщает Телеграмм-канал "За кадромШоубизнес Блогеры", передает RegioNews.

Ведущая и звезда украинского телевидения Леся Никитюк, уже долгое время избегающая огласки о своей личной жизни, снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за вероятного рассекречивания имени ее сына.

Информацию об имени ребенка обнародовал блогер Богдан Беспалов. По его словам, которые основываются на рассказах близких к семье Никитюк лиц, телеведущая дала сыну имя Орест. Имя имеет древнегреческие корни и переводится как "стоящий на горе" или "горец". Во многих культурах Орест символизирует силу, верность и мудрость.

Отцом мальчика является военнослужащий Дмитрий Бабчук. Следует отметить, что ни сама Леся Никитюк, ни ее партнер официально информацию про имя ребенка не комментировали. Остается неизвестным и то, истинны ли эти данные – ведь телеведущая последовательно избегает огласки личных деталей.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына.

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