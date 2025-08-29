22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 01:30

Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта

29 августа 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Стражи порядка во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов увидели видео из села Софиевская Борщаговка. Сотрудники полиции отправились на место проведения мероприятия

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В течение 15 минут благотворительного концерта мероприятие было прекращено. Также правоохранители установили организатора мероприятия. Известно, что разрешений от облгосадминистрации не было.

Полиция Киевской области составила организатору концерта административные материалы. Также это касается председателя Борщаговского поселкового совета.

Следует отметить, что в соцсетях сообщалось, что на концерте в пригороде выступал певец YAKTAK.

Напомним, что во время военного положения организация мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурно-просветительских, религиозных, развлекательных и зрелищных массовых мероприятий разрешается только при исключительных обстоятельствах и только при их письменном согласовании.

Для организации массового мероприятия граждане должны обращаться в местные органы власти не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения.

Кроме того, 28 августа русские войска обстреляли Киев. По состоянию на 20.45 подтверждена гибель 21 человека. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
концерт полиция Киевская область
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
28 августа 2025, 23:23
Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА
28 августа 2025, 23:15
В Польше разбился истребитель F-16
28 августа 2025, 22:59
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »