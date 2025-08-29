Фото: Нацполиция

Стражи порядка во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов увидели видео из села Софиевская Борщаговка. Сотрудники полиции отправились на место проведения мероприятия

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В течение 15 минут благотворительного концерта мероприятие было прекращено. Также правоохранители установили организатора мероприятия. Известно, что разрешений от облгосадминистрации не было.

Полиция Киевской области составила организатору концерта административные материалы. Также это касается председателя Борщаговского поселкового совета.

Следует отметить, что в соцсетях сообщалось, что на концерте в пригороде выступал певец YAKTAK.

Напомним, что во время военного положения организация мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурно-просветительских, религиозных, развлекательных и зрелищных массовых мероприятий разрешается только при исключительных обстоятельствах и только при их письменном согласовании.

Для организации массового мероприятия граждане должны обращаться в местные органы власти не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения.

Кроме того, 28 августа русские войска обстреляли Киев. По состоянию на 20.45 подтверждена гибель 21 человека. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.