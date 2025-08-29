09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
29 августа 2025, 10:10

Жизнь в тылу и смерть на фронте: почему мы скорбим выборочно

29 августа 2025, 10:10
Читайте також українською мовою
В Киеве сегодня день траура. Из-за трагедии, которая произошла в результате российского обстрела
В Киеве сегодня день траура. Из-за трагедии, которая произошла в результате российского обстрела
фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Каждая смерть – это безусловная трагедия. Но я чего-то не понимаю. У нас – война. И каждый день на фронте гибнут десятки, а иногда и сотни людей. Каждый день. Но почему день траура в городе случается тогда, когда к ним добавляются гражданские.

Я не понимаю, почему да? И не знаю, не проводит ли это невидимую стену, между теми, кто на фронте (теми самыми гражданскими, что вынуждены были надеть военную форму) и теми, кто в тылу. Не занимаемся ли мы самообманом, создавая еще один повод игнорировать войну. Которая не является трагедией каждый день, а становится ею только тогда, когда вражеская ракета долетает до тылового города.

Это тыл отдельно, фронт отдельно? Или как? Мы живем в тылу слишком хорошо как для такой войны. Люди активно ездят в отпуска, зарплаты растут (да, многим это не нравится, но это тупо факт), карьеры идут в гору.

Вместо введения дополнительных пошлин на премиум импорт мы созерцаем тысячи новых дорогих премиум авто на наших дорогах.

Футбольные матчи и концерты продолжаются. Это происходит параллельно с ежедневной трагедией на фронте. Это возможно благодаря тому, что на фронте люди отдают самое дорогое, что у них есть, а коллективный Запад заваливает Украину деньгами, создавая экономическое чудо.

И это не значит, что люди в тылу должны принуждать себя страдать и отказываться жить. Нет. Но нужно понимать, что это создает иллюзию мирной жизни.

И иллюзию, что война далеко. А потом прилетает ракета и в городе день траура. Как будто ежедневная трагедия войны этого города не касается.

Ловушка доброй жизни во время войны затягивает. Но это небезопасно. Потому что война рядом. Потому что желание Путина захватить всю Украину никуда не делось. И создавать дополнительную стену между фронтом (который где-то далеко) и тылом (живущая жизнь) как-то не разумно. Особенно на фоне постоянных проблем с мобилизацией, которые возникают в том числе потому, что большинство людей хочет жить ту же прекрасную жизнь в тылу, а не превращаться из гражданских в военных.

Поэтому я просто не понимаю, почему в Киеве сегодня день траура. Не понимаю, почему он тогда только сегодня. Но это как-то лицемерно. И как-то не честно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Киев военные мобилизация День траура гражданские жизнь в тылу
Киев после обстрела: продолжаются спасательные работы на местах разрушений
29 августа 2025, 08:40
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом
28 августа 2025, 19:55
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Когда стоит менять летнюю резину на зимнюю?
29 августа 2025, 10:53
OpenAI передает данные пользователей правоохранителям в случае "подозрительных слов" в чатах
29 августа 2025, 10:53
В Киеве полицейский погиб в ДТП после столкновения служебного автомобиля с Renault – еще трое пострадали
29 августа 2025, 10:21
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 09:59
Ночная атака на Днепропетровщине: сгоревший дом и двое погибших
29 августа 2025, 09:43
Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону в Украине
29 августа 2025, 09:12
Киев после обстрела: продолжаются спасательные работы на местах разрушений
29 августа 2025, 08:40
Отца-одиночку мобилизовали, а детей оставили на обочине: история из Запорожской области
29 августа 2025, 08:22
Строгие законы против военных: дисциплина или репрессии
29 августа 2025, 08:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »