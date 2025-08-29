Жизнь в тылу и смерть на фронте: почему мы скорбим выборочно

В Киеве сегодня день траура. Из-за трагедии, которая произошла в результате российского обстрела

В Киеве сегодня день траура. Из-за трагедии, которая произошла в результате российского обстрела

фото: ГСЧС Украины

Каждая смерть – это безусловная трагедия. Но я чего-то не понимаю. У нас – война. И каждый день на фронте гибнут десятки, а иногда и сотни людей. Каждый день. Но почему день траура в городе случается тогда, когда к ним добавляются гражданские.

Я не понимаю, почему да? И не знаю, не проводит ли это невидимую стену, между теми, кто на фронте (теми самыми гражданскими, что вынуждены были надеть военную форму) и теми, кто в тылу. Не занимаемся ли мы самообманом, создавая еще один повод игнорировать войну. Которая не является трагедией каждый день, а становится ею только тогда, когда вражеская ракета долетает до тылового города.

Это тыл отдельно, фронт отдельно? Или как? Мы живем в тылу слишком хорошо как для такой войны. Люди активно ездят в отпуска, зарплаты растут (да, многим это не нравится, но это тупо факт), карьеры идут в гору.

Вместо введения дополнительных пошлин на премиум импорт мы созерцаем тысячи новых дорогих премиум авто на наших дорогах.

Футбольные матчи и концерты продолжаются. Это происходит параллельно с ежедневной трагедией на фронте. Это возможно благодаря тому, что на фронте люди отдают самое дорогое, что у них есть, а коллективный Запад заваливает Украину деньгами, создавая экономическое чудо.

И это не значит, что люди в тылу должны принуждать себя страдать и отказываться жить. Нет. Но нужно понимать, что это создает иллюзию мирной жизни.

И иллюзию, что война далеко. А потом прилетает ракета и в городе день траура. Как будто ежедневная трагедия войны этого города не касается.

Ловушка доброй жизни во время войны затягивает. Но это небезопасно. Потому что война рядом. Потому что желание Путина захватить всю Украину никуда не делось. И создавать дополнительную стену между фронтом (который где-то далеко) и тылом (живущая жизнь) как-то не разумно. Особенно на фоне постоянных проблем с мобилизацией, которые возникают в том числе потому, что большинство людей хочет жить ту же прекрасную жизнь в тылу, а не превращаться из гражданских в военных.

Поэтому я просто не понимаю, почему в Киеве сегодня день траура. Не понимаю, почему он тогда только сегодня. Но это как-то лицемерно. И как-то не честно.