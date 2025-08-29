YAKTAK пояснив участь у концерті в день обстрілу Києва: що сказав артист

Фото: з відкритих джерел

Один з учасників благодійного концерту, який відбувся 28 серпня в Софіївській Борщагівці, артист YAKTAK надав офіційний коментар щодо своєї участі у заході в день обстрілу Києва і напередодні Дня жалоби

Про це повідомляє RegioNews.

"Ми не скасували свою участь, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені Герої. Метою було зібрати 200 тисяч гривень. Наразі вже зібрано 504 тисячі гривень", – йдеться в заяві YAKTAK.

Він зазначив, що концерт мав вільний вхід, щоб залучити якомога більше людей до збору коштів для військових.

"Ми в жодному разі не хотіли задіти чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх", – додав артист.

Також YAKTAK повідомив, що запланований на 29 серпня виступ скасовано.

Як відомо, у передмісті Києва, в Софіївській Борщагівці, 28 серпня відбувся благодійний концерт за участю YAKTAK і Ivan Navi – напередодні Дня жалоби, оголошеного через масовану атаку Росії.

Організатори не отримали погодження військового командування, як того вимагає рішення Кабміну, тож голова Київської ОВА Микола Калашник звернувся до поліції, і концерт було припинено.

Поліція Київської області склала на організатора концерту адміністративні матеріали. Також це стосується голови Борщагівської селищної ради.

Як відомо, у ніч на 28 серпня російські війська обстріляли Київ. Наразі підтверджена загибель 23 людей.

Читайте також: Життя у тилу і смерть на фронті: чому ми сумуємо вибірково