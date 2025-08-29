Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Держстат, передає RegioNews.

За даними Державної служби статистики, загальна заборгованість українців за комунальні послуги перевищила 100 мільярдів гривень. Це новий рекордний показник, що відображає зростання фінансового навантаження на домогосподарства країни у 2025 році.

Найбільше заборгували за тепло та гарячу воду

Найбільше заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води - понад 35 мільярдів гривень. Майже таку ж суму, понад 32 мільярди гривень, українці заборгували за газ. За електроенергію населення має борг у розмірі 17,1 мільярда гривень, а за холодну воду - понад 10 мільярдів.

Також значні борги накопичилися за управління багатоквартирними будинками - 8,8 мільярда гривень, і за вивезення сміття - 3,1 мільярда гривень. Експерти зазначають, що високий рівень заборгованості може впливати на роботу комунальних підприємств та якість надання послуг у різних регіонах країни.

За словами аналітиків, така динаміка зростання боргів пов’язана як із подорожчанням комунальних тарифів, так і з економічними труднощами сімей. Водночас держава та місцеві органи влади працюють над програмами підтримки, які дозволяють частково реструктуризувати борги та забезпечити своєчасне постачання послуг.

Раніше повідомлялося, українці можуть залишитися без житла через борги за комунальні послуги. Експерти попереджають, що ситуація може загостритися після війни, коли питання стягнення боргів стануть активнішими.