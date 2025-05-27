После войны квартиры украинцев могут начать забирать из-за долгов за коммуналку

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Такой прогноз дал заместитель председателя Комитета ВР по энергетике и ЖКУ Кучеренко, передает RegioNews.

По словам эксперта, многим украинцам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Особенно остро эта проблема возникнет после окончания войны, когда страна столкнется с экономическим кризисом. Может дойти даже до того, что у граждан будут отбирать жилье из-за долгов.

Ранее Алексей Кучеренко заявил, что Украине не хватает не менее 4,5 млрд м³ газа для прохождения следующего отопительного сезона, и этот объем придется закупать за границей. В то же время финансовое состояние "Нефтегаза" намного хуже, чем официально отчитывались его руководители, и у компании нет достаточно ресурсов для покрытия дефицита.

Напомним, в Украине подорожали коммунальные услуги.