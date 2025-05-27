10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
04:10  27 мая
Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 11:57

После войны квартиры украинцев могут начать забирать из-за долгов за коммуналку

27 мая 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинцы могут остаться без жилья из-за долгов за коммунальные услуги

Такой прогноз дал заместитель председателя Комитета ВР по энергетике и ЖКУ Кучеренко, передает RegioNews.

По словам эксперта, многим украинцам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Особенно остро эта проблема возникнет после окончания войны, когда страна столкнется с экономическим кризисом. Может дойти даже до того, что у граждан будут отбирать жилье из-за долгов.

Ранее Алексей Кучеренко заявил, что Украине не хватает не менее 4,5 млрд м³ газа для прохождения следующего отопительного сезона, и этот объем придется закупать за границей. В то же время финансовое состояние "Нефтегаза" намного хуже, чем официально отчитывались его руководители, и у компании нет достаточно ресурсов для покрытия дефицита.

Напомним, в Украине подорожали коммунальные услуги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коммунальные услуги долги экономика прогноз кризис
Евро вместо доллара: валютная стратегия Украины может измениться
08 мая 2025, 12:49
Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: названа причина
04 мая 2025, 11:11
Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги и заявил, что многих из них знает лично
01 мая 2025, 17:05
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Одесской области водители автобуса пытались вывезти украинца за границу в отсеке для инструментов
27 мая 2025, 13:13
На Волыни будут судить чиновников лесхоза, которые планировали незаконно вырубить более 300 деревьев
27 мая 2025, 12:36
Украинские военные получат антидроновые пистолеты
27 мая 2025, 12:26
В Киеве горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
27 мая 2025, 12:26
В Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию
27 мая 2025, 12:08
Устраивали побеги из воинских частей: на Тернопольщине разоблачили преступную группу
27 мая 2025, 12:07
Украинские пограничники показали, как используют новейшие беспилотники
27 мая 2025, 11:44
Россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье
27 мая 2025, 11:35
Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина
27 мая 2025, 11:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »