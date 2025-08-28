Ілюстративне фото

У Міністерстві економіки України розробляють механізм нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ. Очікується, що реалізують це вже наступного року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, у формі грантів з'явиться допомога для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 мільйонів гривень щороку.

"Гранти надаватимуться в обсязі до 30% вартості проєкту, але не більше 20 млн грн за умови співфінансування з боку отримувача. Йдеться про будівництво нових овочесховищ місткістю від 3000 тонн", - пояснив голова аграрного комітету.

Якими будуть умови щодо працевлаштування:

для потужностей 3000-6000 тонн – не менше 12 нових постійних робочих місць;

для сховищ понад 6000 тонн – не менше 60 працюючих.

Термін реалізації проєкту повинен буде становити не менше пів року і не більше півтора року з моменту, коли було отримано грант.

Нагадаємо, що в Україні саме через відсутність умов зберігання під час війни втрачено понад 35% врожаю. За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, причина в тому, що втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання.