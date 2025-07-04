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04 июля 2025, 19:35

35% урожая в Украине просто пропадает: почему так происходит

04 июля 2025, 19:35
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В Украине из-за войны 35% урожая не доходит до потребителя. В правительстве объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает RegioNews.

По словам министра, в Украине из-за войны более 281 тысячи тонн одновременного хранения было потеряно. То есть 35% урожая овощей не доезжает до потребителя. Причина в отсутствии условий хранения.

Виталий Коваль объяснил, что склады для овощей – это не просто склады. Это возможность хранить урожай и продавать его по лучшей цене. В частности, это поддержка локальных крестьян и шаг к импортозамещению и развитию экспорта продукции с добавленной стоимостью.

Он добавил, что Украина двигается к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость.

"Сегодня 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а, например, в Дании – это 15000 евро", - говорит Коваль.

Напомним, что в Украине выросли цены на продукты. В частности, в пищевой промышленности ценники выросли на 21,9%. Больше всего подорожали мясные изделия (+21,4%). Молочная продукция подорожала на 19,2%, хлеб и мучные изделия – на 17,7%, напитки – на 9,8%, сахар – на 8,6%.

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