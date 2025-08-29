Ілюстративне фото

У США погодились продати Україні ракети ERAM. Відомо, що це буде 3 350 одиниць

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У Агентстві співробітництва в галузі оборони США підтвердили, що схвалено продаж 3 350 ракет ERAM для України. Відомо, що орієнтовна загальна вартість постачання становить 825 мільйонів доларів.

Зазначається, що для закупівлі буде використано фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії. Також йдеться про іноземне військове фінансування із США.

Ракети ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.

Як повідомлялось, Україна і США планують запуск масштабного видобутку корисних копалин. Реалізацію цих проєктів планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.