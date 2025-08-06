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06 августа 2025, 07:53

Украина и США планируют запуск масштабной добычи полезных ископаемых: подробности

06 августа 2025, 07:53
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фото: Facebook/Юлия Свириденко
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Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о подготовке трех общих проектов Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере добычи полезных ископаемых. Реализацию этих проектов планируется начать в течение следующих 18 месяцев в рамках двустороннего соглашения о недрах

Об этом глава правительства сообщила после переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает RegioNews.

Юлия Свириденко рассказала, что стороны также обсудили запуск американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Первое заседание совета директоров фонда запланировано на сентябрь.

"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", — заявила премьер.

В ходе переговоров большое внимание уделили и оборонному сотрудничеству. Речь шла о потенциальном соглашении, инициированном Президентом Владимиром Зеленским, о производстве и экспорте украинских дронов, а также о возможной закупке американского оружия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы усиления санкционного давления на страну-агрессора и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Напомним, в мае Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.

Впоследствии документ согласовал Верховная Рада, а президент Владимир Зеленский подписал его.

Ранее сообщалось, что у соглашения есть определенные гарантии для Украины. В частности, говорится, что все недра, территориальные воды и ресурсы остаются в собственности нашей страны. Кроме того, деньги из инвестиционного фонда будут тратиться только на восстановление Украины.

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