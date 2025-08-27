00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 07:30

Дания будет производить украинские гаубицы Богдан: что известно

27 августа 2025, 07:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Дания и Украина подписали историческое оборонное соглашение. Теперь между государствами будет совместное производство украинского оружия (территориально – в Дании)

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Датские заводы начнут производить 155-мм самоходные гаубицы Богдан. Также это будут беспилотники, боеприпасы и радиоэлектронная борьба. Согласно Письму о намерениях, предусмотрено выделение 72 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на создание производственных линий для украинской оборонной продукции на территории Дании.

Благодаря тому, что можно будет перенести производство оружия в другую страну, Украина сможет ускорить поставки современного вооружения, защитить производственные мощности от российских ракетных атак.

"Речь идет не только об обороне Украины. Речь идет об укреплении обороноспособности всей Европы", – заявил министр обороны Денис Шмигаль.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в ближайшие три года. При этом он отметил, что это не значит, что война будет продолжаться еще три года, ведь Украина хочет завершения войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оружие Дания Украина
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
28 августа 2025, 00:30
"Делаем все сами, не дожидаясь выплат": Тарас Тополя рассказал о ремонте в квартире, поврежденной после обстрела
27 августа 2025, 23:55
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
27 августа 2025, 23:40
Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит
27 августа 2025, 23:20
Россияне атаковали Харьковщину: загорелись дома, пострадали медики
27 августа 2025, 22:55
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 22:45
Чтобы РФ не находила "обходные пути": в ЕС рассматривают возможность вторичных санкций
27 августа 2025, 21:55
В киевских детских садах отменяют 50% льготу на питание для многодетных семей
27 августа 2025, 21:50
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик
27 августа 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »