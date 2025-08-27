Иллюстративное фото

Дания и Украина подписали историческое оборонное соглашение. Теперь между государствами будет совместное производство украинского оружия (территориально – в Дании)

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Датские заводы начнут производить 155-мм самоходные гаубицы Богдан. Также это будут беспилотники, боеприпасы и радиоэлектронная борьба. Согласно Письму о намерениях, предусмотрено выделение 72 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на создание производственных линий для украинской оборонной продукции на территории Дании.

Благодаря тому, что можно будет перенести производство оружия в другую страну, Украина сможет ускорить поставки современного вооружения, защитить производственные мощности от российских ракетных атак.

"Речь идет не только об обороне Украины. Речь идет об укреплении обороноспособности всей Европы", – заявил министр обороны Денис Шмигаль.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в ближайшие три года. При этом он отметил, что это не значит, что война будет продолжаться еще три года, ведь Украина хочет завершения войны.