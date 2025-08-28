10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 12:05

Ворог просунувся на межі Дніпропетровської області та на Покровському напрямку, – DeepState

28 серпня 2025, 12:05
Фото: ілюстративне
Оперативна мапа бойових дій зазнала змін

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними DeepStateMap, російські війська змогли просунутися на кількох ділянках лінії фронту. Зокрема, під контролем ворога опинилися території поблизу трьох населених пунктів, розташованих у різних областях.

Йдеться про Звірове Донецької області, що фактично знаходиться на підступах до Покровська. Також зафіксовано зміни біля Темирівки у Запорізькій області. Це село розташоване у стратегічній зоні – на стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, що робить його важливим для подальших дій обох сторін.

Ворог активізувався на трьох напрямках

Крім того, бойові дії тривають поблизу Маліївки у Дніпропетровській області. Усі три напрямки залишаються небезпечними, адже контроль над прикордонними селами відкриває ворогу можливості для подальшого тиску на глибину українських позицій.

Раніше повідомлялося, російські війська зайняли два населені пункти на Дніпропетровщині. Тоді стало відомо про втрату контролю над селами Запорізьке та Новогеоргіївка.

