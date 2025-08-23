18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
23 августа 2025, 02:30

В Украине начали меняться цены на капусту

23 августа 2025, 02:30
Иллюстративное фото
Ценники на белокочанную капусту стали меняться. Фермеры все чаще начали ускорять реализацию овощей

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине стали падать цены на капусту. Это объясняют тем, что спрос очень низок. В частности, из-за низкого качества. Поэтому фермеры все чаще стали уступать покупателям. За последнюю неделю цены упали в среднем на 19%, если сравнивать с прошлой неделей.

В популярных сетях супермаркетах цены на белокочанную капусту таковы:

  • Metro 14,98 гривны;
  • Auchan 16,70 гривны;
  • Novus 14,79 гривны;
  • АТБ 14,79 гривны;
  • Megamarket 19,90 грн;
  • Сильпо 16,30 гривны.

Напомним, в Украине дорожает мед. Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.

