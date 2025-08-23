В Украине начали меняться цены на капусту
Ценники на белокочанную капусту стали меняться. Фермеры все чаще начали ускорять реализацию овощей
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
В Украине стали падать цены на капусту. Это объясняют тем, что спрос очень низок. В частности, из-за низкого качества. Поэтому фермеры все чаще стали уступать покупателям. За последнюю неделю цены упали в среднем на 19%, если сравнивать с прошлой неделей.
В популярных сетях супермаркетах цены на белокочанную капусту таковы:
- Metro 14,98 гривны;
- Auchan 16,70 гривны;
- Novus 14,79 гривны;
- АТБ 14,79 гривны;
- Megamarket 19,90 грн;
- Сильпо 16,30 гривны.
Напомним, в Украине дорожает мед. Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.
