Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине стали падать цены на капусту. Это объясняют тем, что спрос очень низок. В частности, из-за низкого качества. Поэтому фермеры все чаще стали уступать покупателям. За последнюю неделю цены упали в среднем на 19%, если сравнивать с прошлой неделей.

В популярных сетях супермаркетах цены на белокочанную капусту таковы:

Metro 14,98 гривны;

Auchan 16,70 гривны;

Novus 14,79 гривны;

АТБ 14,79 гривны;

Megamarket 19,90 грн;

Сильпо 16,30 гривны.

Напомним, в Украине дорожает мед. Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.