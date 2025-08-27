Ілюстративне фото

Щороку світовий ринок цибулі зростає на 2-3%. Україна входить у 22-24 держави, які вирощують цибулю, і наші показники немаленькі

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторія Рудь зазначила, що серед країн-лідерів з вирощування цибулі є Китай (24,8 млн тонн), Індія (30,2 млн тонн), Єгипет (3,8 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн) та Туреччина (2,6 млн тонн).

Очікується, що до 2030 року ринок культури зросте на 2-3% та досягне 125 мільйонів тонн на рік.

Що стосується України, то наші показники доволі високі. Українські аграрії щороку вирощують понад 1 мільйон тонн цибулі.

"У 2023 році світові оптові ціни на цибулю сягнули рекордних позначок, перевищивши $1/кг, що змусило низку країн запровадити обмеження на експорт. Проте вже в сезоні 2023/24 відбулося різке падіння цін, що призвело до фінансових втрат для фермерів та трейдерів", - розповіла експертка.

