10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 21:40

Україна в топі виробників цибулі: скільки тонн на рік вирощують українські фермери

27 серпня 2025, 21:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Щороку світовий ринок цибулі зростає на 2-3%. Україна входить у 22-24 держави, які вирощують цибулю, і наші показники немаленькі

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторія Рудь зазначила, що серед країн-лідерів з вирощування цибулі є Китай (24,8 млн тонн), Індія (30,2 млн тонн), Єгипет (3,8 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн) та Туреччина (2,6 млн тонн).

Очікується, що до 2030 року ринок культури зросте на 2-3% та досягне 125 мільйонів тонн на рік.

Що стосується України, то наші показники доволі високі. Українські аграрії щороку вирощують понад 1 мільйон тонн цибулі.

"У 2023 році світові оптові ціни на цибулю сягнули рекордних позначок, перевищивши $1/кг, що змусило низку країн запровадити обмеження на експорт. Проте вже в сезоні 2023/24 відбулося різке падіння цін, що призвело до фінансових втрат для фермерів та трейдерів", - розповіла експертка.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць зафіксували зміну цін на морожену рибу. Вартість цього продукту зросла в середньому майже на один відсоток, що відчутно позначається на гаманцях споживачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії овочі
В Україні прогнозують дефіцит пшениці для борошна
27 серпня 2025, 00:30
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
В Україні почали змінюватися ціни на капусту
23 серпня 2025, 02:30
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
27 серпня 2025, 22:45
Щоб РФ не знаходила "обхідні шляхи": у ЄС розглядають можливість вторинних санкцій
27 серпня 2025, 21:55
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50
Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик
27 серпня 2025, 21:25
У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06
В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
27 серпня 2025, 20:55
Вибивав борг у родича: на Миколаївщині судили поліцейського, який прикладав пістолет до голови брата
27 серпня 2025, 20:45
Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
27 серпня 2025, 20:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »