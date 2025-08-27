В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
Яблука в Україні продовжують падати в ціні. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції яблук осінніх сортів
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
Станом на 27 серпня в Україні яблука надходять у продаж за ціною 30-40 гривень за кілограм. У середньому це на 12% менше, аніж було наприкінці минулого тижня.
"Наразі в продаж здебільшого надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у максимально стислі терміни та знижують опускні ціни на цю продукцію", - кажуть аналітики.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.
