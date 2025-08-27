Ілюстративне фото

Яблука в Україні продовжують падати в ціні. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції яблук осінніх сортів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 27 серпня в Україні яблука надходять у продаж за ціною 30-40 гривень за кілограм. У середньому це на 12% менше, аніж було наприкінці минулого тижня.

"Наразі в продаж здебільшого надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у максимально стислі терміни та знижують опускні ціни на цю продукцію", - кажуть аналітики.

