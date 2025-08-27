10:23  27 августа
27 августа 2025, 20:39

Стефанишина назначена новым послом в США, – Зеленский

27 августа 2025, 20:39
Фото: "Общественное"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о назначении Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах Америки

Об этом сообщил Президент Украины, передает RegioNews.

"Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении Посла".

Глава государства обозначил основные задачи для новоназначенной дипломата. В частности, речь идет об обновлении работы украинского посольства и выполнении всех договоренностей с Вашингтоном, прежде всего в сфере обороны.

"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", – отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что на повестке дня находятся два украинских предложения – соглашение об оружии для Украины и соглашение о современных дронах для США. Он выразил надежду на быстрый прогресс в этих вопросах.

Отдельно Зеленский поблагодарил предыдущую посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне в течение полномасштабной войны, подчеркнув, что "Украину всегда слышали в Соединенных Штатах". Он также предложил ей остаться в своей команде и продолжать работать на благо Украины.

Ранее сообщалось, в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях должностных лиц АРМА, в которых фигурирует Ольга Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

