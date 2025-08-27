Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу щодо призначення Ольги Стефанішиної Послом України в Сполучених Штатах Америки
Про це повідомив Президент України, передає RegioNews.
"Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла".
Глава держави окреслив головні завдання для новопризначеної дипломатки. Зокрема, йдеться про оновлення роботи українського посольства та виконання усіх домовленостей з Вашингтоном, насамперед у сфері оборони.
"Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", – зазначив Зеленський.
Президент також повідомив, що на порядку денному перебувають дві українські пропозиції – угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для США. Він висловив сподівання на швидкий прогрес у цих питаннях.
Окремо Зеленський подякував попередній посолці Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні впродовж повномасштабної війни, підкресливши, що "Україну завжди чули в Сполучених Штатах". Він також запропонував їй залишатися у своїй команді та надалі працювати задля України.
Раніше повідомлялося, до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.