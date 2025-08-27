Фото: "Суспільне"

Про це повідомив Президент України, передає RegioNews.

"Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла".

Глава держави окреслив головні завдання для новопризначеної дипломатки. Зокрема, йдеться про оновлення роботи українського посольства та виконання усіх домовленостей з Вашингтоном, насамперед у сфері оборони.

"Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що на порядку денному перебувають дві українські пропозиції – угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для США. Він висловив сподівання на швидкий прогрес у цих питаннях.

Окремо Зеленський подякував попередній посолці Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні впродовж повномасштабної війни, підкресливши, що "Україну завжди чули в Сполучених Штатах". Він також запропонував їй залишатися у своїй команді та надалі працювати задля України.

