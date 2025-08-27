10:23  27 августа
27 августа 2025, 20:24

Ипотека под 0%: кто сможет получить жилье без переплат

27 августа 2025, 20:24
Фото: иллюстративное
В Украине планируют изменить условия государственной ипотечной программы "єОселя"

Об этом на брифинге заявил председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер, передает RegioNews.

В проекте предусмотрено создание отдельной категории участников – "молодые семьи с детьми". Для них готовятся льготные условия приобретения жилья.

Механизм предусматривает постепенное снижение процентной ставки в зависимости от количества детей в семье. Базовый уровень для семей без детей составит 9%. При наличии одного ребенка ставка будет снижаться до 6%, двух – до 3%. Если в семье трое или более детей, кредит будет предоставляться под нулевую ставку. В то же время, когда ребенку исполнится 18 лет, условия будут пересматриваться и ставка вернется к прежнему уровню.

В "Укрфинжитло" уточнили, что новые правила нельзя будет совмещать с другими категориями программы. То есть, участники должны выбирать только один статус, например, как военный, медик или молодая семья с детьми. Кроме того, льготы не будут касаться тех украинцев, которые уже оформили ипотеку ранее – даже если после этого в семье появились дети.

Ожидается, что обновленная "єОселя" начнет действовать в конце 2025 или в начале 2026 года. С момента запуска программы жильем уже воспользовались более 19 тысяч украинцев, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,7 млрд грн.

Напомним, в Украине планируют запустить цифровую систему для учета жилищных очередей и государственного фонда квартир. Такой инструмент должен впервые дать четкую картину, сколько именно граждан десятилетиями ждут собственное жилье.

єОселя ипотека жильё молодежь семья дети Программа
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
