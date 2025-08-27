Фото: иллюстративное

Об этом на брифинге заявил председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер, передает RegioNews.

В проекте предусмотрено создание отдельной категории участников – "молодые семьи с детьми". Для них готовятся льготные условия приобретения жилья.

Механизм предусматривает постепенное снижение процентной ставки в зависимости от количества детей в семье. Базовый уровень для семей без детей составит 9%. При наличии одного ребенка ставка будет снижаться до 6%, двух – до 3%. Если в семье трое или более детей, кредит будет предоставляться под нулевую ставку. В то же время, когда ребенку исполнится 18 лет, условия будут пересматриваться и ставка вернется к прежнему уровню.

В "Укрфинжитло" уточнили, что новые правила нельзя будет совмещать с другими категориями программы. То есть, участники должны выбирать только один статус, например, как военный, медик или молодая семья с детьми. Кроме того, льготы не будут касаться тех украинцев, которые уже оформили ипотеку ранее – даже если после этого в семье появились дети.

Ожидается, что обновленная "єОселя" начнет действовать в конце 2025 или в начале 2026 года. С момента запуска программы жильем уже воспользовались более 19 тысяч украинцев, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,7 млрд грн.

Напомним, в Украине планируют запустить цифровую систему для учета жилищных очередей и государственного фонда квартир. Такой инструмент должен впервые дать четкую картину, сколько именно граждан десятилетиями ждут собственное жилье.