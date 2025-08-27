Фото: ілюстративне

Про це на брифінгу заявив голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер, передає RegioNews.

У проєкті передбачено створення окремої категорії учасників – "молоді сім'ї з дітьми". Для них готують пільгові умови придбання житла.

Механізм передбачає поступове зниження відсоткової ставки залежно від кількості дітей у родині. Базовий рівень для сімей без дітей становитиме 9%. За наявності однієї дитини ставка зменшуватиметься до 6%, двох – до 3%. Якщо у родині троє або більше дітей, кредит надаватиметься під нульову ставку. Водночас, коли дитині виповниться 18 років, умови переглядатимуться і ставка повертатиметься до попереднього рівня.

В "Укрфінжитло" уточнили, що нові правила не можна буде суміщати з іншими категоріями програми. Тобто, учасники повинні обирати лише один статус, наприклад як військовий, медик чи молода сім'я з дітьми. Крім того, пільги не стосуватимуться тих українців, які вже оформили іпотеку раніше – навіть якщо після цього в родині з'явилися діти.

Очікується, що оновлена "єОселя" почне діяти наприкінці 2025 або на початку 2026 року. З моменту старту програми житлом уже скористалися понад 19 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 31,7 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні планують запустити цифрову систему для обліку житлових черг та державного фонду квартир. Такий інструмент має вперше дати чітку картину, скільки саме громадян десятиліттями чекають на власне житло.