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08 июля 2025, 19:14

В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья

08 июля 2025, 19:14
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Новая цифровая система выведет жилую очередь из тени. Впервые станет видно, сколько людей реально ждут, на каких условиях и какое решение можно предложить каждому без вмешательства чиновников

Об этом сообщает RegioNews.

Создание цифровой системы в сфере жилья поможет наконец-то понять точное количество украинцев, которые десятилетиями стоят в квартирных очередях на получение жилья от государства. Сколько украинцев стоят в очереди на жилье пока доподлинно неизвестно, но по данным десятилетней давности, это более 600 тыс. лиц. Без понимания точного количества таких граждан будущая жилищная реформа вряд ли станет вполне успешной.

Об этом в интервью "Коммерсант украинский" отметила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, в настоящее время в Украине никто не может точно сказать, сколько людей стоит в квартирных очередях.

"Разные очереди — служебное жилье, не служебное, фрагментированные списки, отсутствие синхронизации между общинами и учреждениями — все это делает невозможным определение реального количества людей, справедливо нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но понимание их точного количества очень важно в контексте эффективности будущей жилищной реформы", - акцентировала Шуляк.

Чтобы это изменить, в Украине планируется запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы — цифровой платформы, которая, в частности, позволит объединить все очереди, сформировать реальную картину спроса на жилье и предложить людям лучшие варианты решения их жилищного вопроса.

Цифровая система будет иметь несколько ключевых функций:

  • Соединение всех очередей в единую прозрачную базу. Это позволит наконец увидеть, кто именно претендует на жилье, на каких основаниях и в какой последовательности
  • Поиск оптимального решения для каждого человека. Платформа будет анализировать доходы, социальный статус (например, ВПЛ, человек с инвалидностью), наличие жилья и предлагать конкретные варианты — льготную ипотеку, социальное жилье, лизинг, программы работодателя и т.п.
  • Устранение чиновника из процесса принятия решения. Человек будет получать предложение автоматически без ручного вмешательства. Это станет одним из антикоррупционных предохранителей, когда чиновники за взятки вручную двигают очереди.

"Наша задача – устранить чиновника там, где решение может принять система. Это то же самое, что мы сделали в строительной сфере, когда в 2019-м запустили ЕГЭСБ. На старте тоже было непонимание, а теперь это успешное цифровое решение, которое экономит людям месяцы времени", — отметила Шуляк.

Кроме этого, платформа позволит:

  • Вести учет государственного, муниципального, частного и бесхозного жилищного фонда
  • Собрать данные обо всех, кто имеет право на государственную поддержку
  • Хранить информацию о программах, операторах доступного жилья, ЖСК и их членах.

Это позволит общинам планировать развитие жилищного фонда и инфраструктуры, а государству видеть реальную потребность и эффективно распределять ресурсы, особенно в условиях войны, когда люди массово меняют место жительства.

Отдельно Елена Шуляк отметила, что платформа станет критически важной для решения жилищного вопроса внутренне перемещенных лиц, которые чаще всего оказываются без жилья и вне системной поддержки.

"Цифровая система — это возможность найти решение не только для ВПЛ, но и для каждого, кто реально нуждается в жилье. Это будет точка входа, как в случае с ЕГЭСБ", - сказала она.

Что касается сроков запуска цифровой системы, которая поможет в решении этих вопросов, парламентарша сказала, что они будут зависеть от принятия законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", дедлайном для которого является 4 квартал 2025 года — это требование программы Ukraine Facility, согласно которой ЕС предоставляет Украине 50 млрд евро.

"Это не просто новый закон. Это старт жилищной реформы. И цифровая платформа – один из ее ключевых инструментов", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, украинские предприниматели ждут изменений в налоговом законодательстве.

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Украина закон общество жильё Шуляк Елена Алексеевна
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