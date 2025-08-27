10:23  27 августа
27 августа 2025, 17:43

Мобилизовать нужно было сразу с 18 лет – сейчас имели бы совсем другую армию, - Безуглая

27 августа 2025, 17:43
Фото: иллюстративное
Народная депутат Марьяна Безугла высказала неоднозначную позицию относительно постановления Кабинета Министров, которая позволяет мужчинам в возрасте 18–22 лет выезжать за границу

Об этом народная депутат Марьяна Безугла написала в Facebook-публикации, передает RegioNews.

По ее словам, такое решение имеет как положительные, так и рисковые последствия для страны.

Безуглая отметила, что "родители массово вывозят мальчиков после окончания школы, а в таком случае есть шанс, что больше молодежи останется в стране и вступит в украинские вузы, найдет себя здесь в ближайшие годы. Часть точно примет решение присоединиться к армии на контракт, каким бы этот процент ни был, но он может быть больше, чем без этого решения". В то же время она обращает внимание на риск массового выезда молодежи за границу.

Депутат подчеркнула, что решение нужно рассматривать в контексте политики государства:

"Если это политика затяжной войны и постепенного восстановления страны, у которой есть будущее с масштабным восстановлением уже через несколько лет, то опять же такое решение может выглядеть довольно логичным. Но если оглянуться вокруг с широко открытыми глазами, увидим, что никаких реальных перспектив мира или масштабного восстановления сил пока нет, а будущее страны напрямую зависит от успеха".

По ее мнению, для эффективности обороны и реформирования армии нужно было бы мобилизовать граждан с 18 лет, что позволило создать современные боевые подразделения. Безуглая также подчеркнула, что "без ускорения темпа, без массовой "молодой" реформы войска и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира".

Депутат призывает к четкому определению стратегии и обсуждению того, каким образом Украина планирует совмещать мобилизацию молодежи, оборону и перспективы восстановления страны.

Напомним, Кабмин разрешил мужчинам в возрасте 18-22 лет уезжать за границу по новым правилам. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном сайте, а МВД уточнило условия пересечения границы и необходимые документы для выезда.

27 августа 2025
