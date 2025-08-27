Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко успешно выступили в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту, который состоялся в Цюрихе

Для Магучих это событие стало пятой подряд медалью в финалах престижных соревнований. На этот раз она завоевала "серебро" с результатом 2,02 м. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая с первой попытки покорила высоту 2,04 м и установила личный рекорд. Третье место завоевала британка Морган Лейк, которой покорилась высота в 2,00 м.

Юлия Левченко также показала достойный результат, преодолев планку на высоте 2,00 м, что стало для нее лучшим выступлением за последние пять лет. В итоге она заняла четвертое место, уступив Лейк по количеству удачных попыток. Для Левченко это уже шестой выход в финал Бриллиантовой лиги за карьеру. Ранее спортсменка становилась серебряным призером турнира в 2017-2019 годах.

Юлия Левченко заняла четвёртое место с личным рекордом последних лет. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Магучих продолжает стабильно подтверждать свой высокий уровень: в 2021 году она была второй, а с 2022 по 2024 год трижды подряд завоевывала "золото" финалов. На этот раз Ярослава вела серьезную борьбу за победу, но уступила Олислагерс после неудачных попыток на высоте 2,06 м.

