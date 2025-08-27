10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 20:10

Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги – пятая подряд награда

27 августа 2025, 20:10
Читайте також українською мовою
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Читайте також
українською мовою

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко успешно выступили в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту, который состоялся в Цюрихе

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Для Магучих это событие стало пятой подряд медалью в финалах престижных соревнований. На этот раз она завоевала "серебро" с результатом 2,02 м. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая с первой попытки покорила высоту 2,04 м и установила личный рекорд. Третье место завоевала британка Морган Лейк, которой покорилась высота в 2,00 м.

Юлия Левченко также показала достойный результат, преодолев планку на высоте 2,00 м, что стало для нее лучшим выступлением за последние пять лет. В итоге она заняла четвертое место, уступив Лейк по количеству удачных попыток. Для Левченко это уже шестой выход в финал Бриллиантовой лиги за карьеру. Ранее спортсменка становилась серебряным призером турнира в 2017-2019 годах.

Юлия Левченко заняла четвёртое место с личным рекордом последних лет. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Магучих продолжает стабильно подтверждать свой высокий уровень: в 2021 году она была второй, а с 2022 по 2024 год трижды подряд завоевывала "золото" финалов. На этот раз Ярослава вела серьезную борьбу за победу, но уступила Олислагерс после неудачных попыток на высоте 2,06 м.

Ранее сообщалось, что известную украинскую спортсменку выдвинули на одну из самых престижных международных наград в теннисе. Речь идет о награде, которую ежегодно получают за особые достижения в матчах Кубка Билли Джин Кинг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина спорт Олимпиада легкая атлетика Лига чемпионов серебро
Полицейский из Киевщины побил мировой рекорд по паверлифтингу
27 августа 2025, 19:35
На сайте Кабмина появилась петиция о разрешении на выезд за границу мужчинам 18–24 лет
27 августа 2025, 19:13
Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины
27 августа 2025, 18:55
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Ипотека под 0%: кто сможет получить жилье без переплат
27 августа 2025, 20:24
В Киеве глава Деснянской РГА подрался с замглавы КГГА
27 августа 2025, 20:09
Ответный иск: нардепка Марьяна Безуглая подает на Тараса Тополю в суд за мошенничество
27 августа 2025, 20:05
В Одесской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку
27 августа 2025, 19:49
Полицейский из Киевщины побил мировой рекорд по паверлифтингу
27 августа 2025, 19:35
На сайте Кабмина появилась петиция о разрешении на выезд за границу мужчинам 18–24 лет
27 августа 2025, 19:13
В течение дня оккупанты били по двум районам Днепропетровщины: пострадали двое мужчин
27 августа 2025, 19:10
Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины
27 августа 2025, 18:55
В Днепропетровской области разоблачили чиновника, который требовал 40 тыс грн за взыскание алиментов
27 августа 2025, 18:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »