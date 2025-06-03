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03 июня 2025, 11:59

Известную украинскую спортсменку номинировали на престижную международную премию

03 июня 2025, 11:59
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фото: instagram.com/elisvitolina
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду Heart Award, которую вручают за выдающиеся выступления в матчах Кубка Билли Джин Кинг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кандидатура 30-летней украинской теннисистки выдвинута по итогам квалификационного этапа турнира, в котором сборная Украины впервые пробилась в финальную часть соревнований.

Эта награда присуждается спортсменкам, которые продемонстрировали "приверженность национальной команде, силу духа и спортивное мастерство во время матчей Кубка".

Проголосовать за Элину Светолину можно на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг до 13:00 по киевскому времени в понедельник, 9 июня.

Победительница получит денежное вознаграждение.

Элина Свитолина (Монфис) – самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса. Она установила много национальных рекордов как среди женщин, так и среди теннисистов обоих полов в целом, в частности, получила единственную для Украины олимпийскую медаль по теннису.

Напомним, Минспорта лишило спортивных званий ряд украинских спортсменов.

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