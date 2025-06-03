Известную украинскую спортсменку номинировали на престижную международную премию

фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список претенденток на награду Heart Award, которую вручают за выдающиеся выступления в матчах Кубка Билли Джин Кинг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кандидатура 30-летней украинской теннисистки выдвинута по итогам квалификационного этапа турнира, в котором сборная Украины впервые пробилась в финальную часть соревнований.

Эта награда присуждается спортсменкам, которые продемонстрировали "приверженность национальной команде, силу духа и спортивное мастерство во время матчей Кубка".

Проголосовать за Элину Светолину можно на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг до 13:00 по киевскому времени в понедельник, 9 июня.

Победительница получит денежное вознаграждение.

Элина Свитолина (Монфис) – самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса. Она установила много национальных рекордов как среди женщин, так и среди теннисистов обоих полов в целом, в частности, получила единственную для Украины олимпийскую медаль по теннису.

Напомним, Минспорта лишило спортивных званий ряд украинских спортсменов.