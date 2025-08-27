10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 18:55

Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины

27 августа 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
фото: president.az
Читайте також
українською мовою

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Азертадж".

По словам азербайджанского лидера, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, "пострадавшего от нарушения своей территориальной целостности".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает против любых форм сепаратизма и отстаивает принцип единства государств не только на бумаге, но и в практической плоскости.

Напомним, Азербайджан выделил 2 миллиона долларов Министерству энергетики для помощи Украине. Это решение было принято на фоне обострения ситуации с ударами по газовой инфраструктуре Украины, по которой транспортируется азербайджанский газ.

Азербайджан политика Украина заявление
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
