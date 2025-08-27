Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Азертадж".
По словам азербайджанского лидера, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, "пострадавшего от нарушения своей территориальной целостности".
Алиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает против любых форм сепаратизма и отстаивает принцип единства государств не только на бумаге, но и в практической плоскости.
Напомним, Азербайджан выделил 2 миллиона долларов Министерству энергетики для помощи Украине. Это решение было принято на фоне обострения ситуации с ударами по газовой инфраструктуре Украины, по которой транспортируется азербайджанский газ.
