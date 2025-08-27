Полицейский из Киевщины побил мировой рекорд по паверлифтингу

фото: Киберполиция Украины

Киберполицейский из Киевской области Юрий Коваленко побил мировой рекорд В становой тяге он преодолел вес более чем в 240 кг

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Киберполиции Украины.

Юрий Коваленко – лейтенант полиции и оперуполномоченный управления противодействия киберпреступлениям в Киевской области.

Он принял участие в "10-м Открытом Чемпионате Запада Украины по паверлифтингу и отдельным дисциплинам" под эгидой федерации World Powerlifting Alliance (WPA).

В сословной тяге в рамках троеборья Юрий преодолел вес в 242,5 кг. Этот результат оказался не только рекордом Украины, но и мировым.

